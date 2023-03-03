В Красноярске с матери-садистки в пользу дочери взыскали 50 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пострадавшая от матери-садистки девочка получила компенсацию. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Женщину отправили в колонию на 5 лет еще в 2021 году. Ее судили по двум статьям «истязание» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию». Однако компенсацию за страдания дочери пришлось ждать еще два года.

А пытки мать устраивала жестокие. 12-летняя девочка систематически подвергалась избиениям, женщина тушила об ее тело сигареты, издевалась морально и физически. Сейчас ребенок находится под опекой, а мать лишили родительских прав.

Прокуратура же направила иск о возмещении морального вреда в пользу девочки. Суд удовлетворил требования, в пользу ребенка будет взыскано 50 тысяч рублей.