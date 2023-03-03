В ходе СВО погиб 24-летний военнослужащий из Енисейского района. Фото: Енисейская правда

В ходе спецоперации на Украине погиб 24-летний военнослужащий из Енисейского района Красноярского края Василий Севрюгин. Об этом сообщает «Енисейская правда».

Молодой человек родился в деревне Анциферово, в которой проучился с 1 по 9 класс, после чего поступил в Енисейский многопрофильный техникум. В 2019 году отправился в армию, служил в Иркутске.

В сентябре 2022 года был мобилизован. Погиб 13 февраля при выполнении боевой задачи. Посмертно награжден Орденом мужества.