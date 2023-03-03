В Красноярске с вуза взыскали компенсацию за неправильное питание студентов-сирот Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд взыскал компенсацию с Сибирского государственного университета водного транспорта за платное и неправильное питание студентов-сирот. Об этом сообщает Красноярская транспортная прокуратура.

Суть в том, что для студентов-сирот в вузе предусмотрено бесплатное питание. Однако на деле оказалось, что с января по июнь 2022 года студентам-сиротам не выплачивалась денежная компенсация за питание. А само бесплатное питание не соответствовало нормам по энергетической ценности.

В прокуратуру обратился один из студентов, а ведомство уже обратилось в суд. В итоге Кировский райсуд Красноярска постановил взыскать с вуза выплаты на 53 тысячи рублей.