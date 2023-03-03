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НовостиОбщество3 марта 2023 7:04

Под Красноярском спасателям пришлось эвакуировать больного мужчину на санях

Его передали медикам
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Под Красноярском спасателям пришлось эвакуировать больного мужчину на санях. Фото: t.me/krasgochs

Под Красноярском спасателям пришлось эвакуировать больного мужчину на санях. Фото: t.me/krasgochs

2 марта в Емельяновском районе спасатели на санях эвакуировали больного мужчину. Об этом сообщает Красноярская служба спасения.

Спасатели выехали в поселок Петропавловка по вызову медиков. Требовалась эвакуация 72-летнего больного мужчины. Доехать до пациента самостоятельно было невозможно из-за распутицы.

Со сложностями столкнулись и сами спасатели. Им пришлось уложить мужчину на сани, прикрепленные к снегоходу. В итоге пациента удалось вывезти и передать медикам.