Под Красноярском спасателям пришлось эвакуировать больного мужчину на санях. Фото: t.me/krasgochs

2 марта в Емельяновском районе спасатели на санях эвакуировали больного мужчину. Об этом сообщает Красноярская служба спасения.

Спасатели выехали в поселок Петропавловка по вызову медиков. Требовалась эвакуация 72-летнего больного мужчины. Доехать до пациента самостоятельно было невозможно из-за распутицы.

Со сложностями столкнулись и сами спасатели. Им пришлось уложить мужчину на сани, прикрепленные к снегоходу. В итоге пациента удалось вывезти и передать медикам.