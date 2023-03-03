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НовостиПроисшествия3 марта 2023 6:51

В Красноярске следователи проверяют информацию о высадке ребенка из автобуса

Обстоятельства выясняются
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске следователи проверяют информацию о высадке ребенка из автобуса

В Красноярске следователи проверяют информацию о высадке ребенка из автобуса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские следователи проверяют информацию о высадке 9-летнего мальчика из автобуса. Об этом сообщает СК по краю.

Вечером 2 марта в Свердловском районе ребенок сел в автобус, чтобы поехать домой после тренировки. Оплатить проезд сразу он не смог. Кондуктор же высадила его из автобуса уже на следующей остановке.

Следователи проводят проверку действий кондуктора. Все обстоятельства инцидента выясняются.