В Красноярске следователи проверяют информацию о высадке ребенка из автобуса Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские следователи проверяют информацию о высадке 9-летнего мальчика из автобуса. Об этом сообщает СК по краю.

Вечером 2 марта в Свердловском районе ребенок сел в автобус, чтобы поехать домой после тренировки. Оплатить проезд сразу он не смог. Кондуктор же высадила его из автобуса уже на следующей остановке.

Следователи проводят проверку действий кондуктора. Все обстоятельства инцидента выясняются.