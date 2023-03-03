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НовостиОбщество3 марта 2023 6:30

В Красноярске на Стрелке копают котлован для церкви

Мнения о необходимости храма разделились
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на Стрелке копают котлован для церкви. Фото: t.me/tokarevs

В Красноярске на Стрелке копают котлован для церкви. Фото: t.me/tokarevs

В Красноярске уже разрыли котлован для строительства храма на Стрелке. Снимки опубликовал фотограф Сергей Токарев.

Храм Иоакима и Анны строится на участке между БКЗ и набережной Енисея. Сообщается, что это будет небольшая церковь 27 метров в высоту.

2 марта строители приступили к подготовительным работам. Был вырыт и разровнен котлован, началась заливка фундамента.

Однако мнения красноярцев о необходимости храма на этом месте. Верующие отнеслись к возведению еще одного религиозного сооружения с воодушевлением.

Однако светская часть горожан усомнилась в том, что храм должен строиться именно на Стрелке:

- Все же всему свое место и светская территория должна таковой оставаться, - высказался автор снимков Сергей Токарев.