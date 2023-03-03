В Канске подростки остригли мальчика, которого приняли за участника ЧВК «Редан». Фото: скриншот из видео

В Канске Красноярского края толпа подростков остригла сверстника из-за внешнего вида. Видео унижения опубликовано в соцсетях.

Все произошло возле ТЦ «Порт Артур». Несколько подростков окружили мальчика и пытались обстричь ему волосы. Школьники решили, что их сверстник является членом ЧВК «Редан». Им не понравился стиль одежды мальчика и длинные волосы.

Одна из девочек и вовсе просила избить парня, но до рукоприкладства, по крайней мере, на видео, дело не дошло. Зато были высказаны угрозы. Один из агрессоров поставил мальчику ультиматум – либо тот стрижется сам и демонстрирует новую прическу, либо будет избит. В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, что о некоем сообществе подростков ЧВК «Редан» стало известно в конце февраля. Их отличает стиль: длинные волосы, одежда с пауком, аксессуары из аниме. В Красноярске прошло несколько сходок участников группы.