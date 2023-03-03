В Красноярск приехал первый замглавы МВД РФ Александр Горовой

Александр Горовой (слева) и Александр Речицкий (справа). Фото: МВД по Красноярскому краю

2 марта в Красноярск с рабочим визитов прибыл первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой. Об этом сообщает пресс-служба краевого Главка.

Горовой провел оперативное совещание в Главном управлении регионального МВД. Участие в нем приняли начальник Главка Александр Речицкий, руководство полиции края, а по видеосвязи к встрече присоединились руководители территориальных отделений МВД.

Особое внимание уделялось проблемам нелегальной миграции и безопасности дорожного движения. Для решения проблем в этих сферах были даны конкретные поручения.

Кроме того, Александр Горовой одобрил подход краевого МВД по организации работы Временного управления МВД Херсонской области. А отличившимся полицейским были вручены награды.