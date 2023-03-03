В Красноярске полицейский похитил у коммерсанта косметику и парфюмерию на 1 миллион рублей

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске сотрудник ОЭБиПК МВД похитил у предпринимателя партию косметики и парфюмерии на 1 миллион рублей. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Все произошло еще в сентябре 2019 года. Оперуполномоченный изъял более 8,5 тысяч штук парфюмерии и косметики известных брендов у предпринимателя, торгующего в ТК «Восточный». Все проходило в рамках операции по пресечению контрафакта.

В итоге полицейский не стал заводить уголовное дело, однако продукцию бизнесмену не вернул. Схема вскрылась после прокурорской проверки.

Следователи же выяснили, что в период с 2018 по 2022 года этот же полицейский получил от другого коммерсанта деньги и спортивные товары на 510 тысяч рублей. За эту взятку полицейский закрыл глаза на продажу контрафактной продукции.

Следователи завели уголовные дела по статьям «получение взятки» и «присвоение или растрата». Мужчина отправлен в СИЗО на 2 месяца.

Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, оперативно-розыскная часть собственной безопасности министерства проводит служебную проверку. Сотрудник отстранен от работы. При подтверждении вины, он понесет наказание, соответствующее закону.