В Красноярск на выходных вернутся заморозки Фото: Мария ЛЕНЦ

На грядущих выходных в Красноярске ожидается небольшое похолодание. Прогноз составил портал GISMETEO.

Так, в субботу днем будет около +1 градуса. Ожидается мокрый снег и сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью же похолодает до -5 градусов.

В воскресенье дневная температура понизится до -2 градусов. Погода ожидается пасмурной, пойдет снег. Ветер ослабнет, но временами возможны порывы до 11 метров в секунду. Ночью начнет холодать, столбик термометра понизится до -7 градусов.