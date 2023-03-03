Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 3:30

В Красноярск на выходных вернутся заморозки

Ожидается небольшое похолодание
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярск на выходных вернутся заморозки

В Красноярск на выходных вернутся заморозки

Фото: Мария ЛЕНЦ

На грядущих выходных в Красноярске ожидается небольшое похолодание. Прогноз составил портал GISMETEO.

Так, в субботу днем будет около +1 градуса. Ожидается мокрый снег и сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью же похолодает до -5 градусов.

В воскресенье дневная температура понизится до -2 градусов. Погода ожидается пасмурной, пойдет снег. Ветер ослабнет, но временами возможны порывы до 11 метров в секунду. Ночью начнет холодать, столбик термометра понизится до -7 градусов.