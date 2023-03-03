В Красноярске зарегистрирован случай заболевания токсоплазмозом у 10-летней школьницы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в прошедшем году был зафиксирован один случай заболевания токсоплазмозом, сообщает в своем телеграм-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Диагноз был установлен 10-летней школьнице. Источником заболевания стала домашняя кошка.

Добавим, что это паразитарное заболевание человека и животных, вызываемое токсоплазмами. Источником для людей, как уже сказано выше, чаще всего являются кошки. От сельскохозяйственных животных и птиц заразиться можно при употреблении их мяса. Болезнь характеризуется поражением нервной и лимфатической систем, глаз, скелетных мышц, миокарда и других. В большинстве случаев токсоплазмоз протекает бессимптомно, но в данном случае у ребенка было першение в горле, тошнота, периодические боли в животе и другие симптомы.

- Отмечу, что на территории нашего региона ежегодно фиксируются единичные случаи токсоплазмоза и только в 2021 году заболевшие не регистрировались, - прокомментировал Дмитрий Горяев.