В Красноярске готовятся к весеннему паводку. Фото: администрация города

В Красноярске готовятся к весеннему паводку. Как это происходит, рассказали в администрации Железнодорожного района. На его территории находятся несколько улиц, которые лежат на пути потоков талых вод. Накануне, 2 марта, специалисты мобильной бригады приступили к очистке одного из самых проблемных участков – улицы Рабочей. Вода сюда стекает не только из Николаевки, но и из соседнего Октябрьского района. Бригада освободила водоотводные лотки от снега, ила и мусора. Параллельно резала лед и промывала водопроводные коммуникации.

Опасение вызывают подземные коммуникации на улице Станиславского и водопропускные трубы ручья Серебряный на участке от Калинина до впадения в реку Бугач. При необходимости на таких проблемных участках будут заготовлены мешки с песчано-гравийной смесью – на случай, если понадобится соорудить защитную дамбу. По словам руководителя администрации Железнодорожного района Юрия Савчука, работа идет в плановом режиме, ситуация стабильная.