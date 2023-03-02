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НовостиОбщество2 марта 2023 16:18

Красноярцам объяснили подорожавшее отопление в платежках за февраль

По данным СГК, формула расчета не поменялась
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава СГК Константин Бородин объяснил, как формируются суммы в платежках за февраль. По его словам, ему стало поступать много запросов о начислениях за отопление. По словам Бородина, в Красноярске, Канске и Назарово подход остался прежним и делается исходя из показаний общедомовых счетчиков.

– Показания в большинстве домов снимаются дистанционно, без участия людей, в остальных случаях их передают нам сотрудники управляющих компаний. Это значит, что их никто не берет из головы. Рост платы за отопление в феврале по сравнению с январем произошел не у всех. 1652 дома - снижение платы по отношению к январю, 1184 дома - увеличение платы, – пояснил Бородин.

По словам директора, рост платы мог произойти в домах, где ведется совместный учет отопления и горячей воды. При этом одинаковые с виду дома могут потреблять отопление по-разному.