Пропавшая в Канске школьница самостоятельно вернулась домой

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Канске завершились поиски пропавшей девочки. Напомним, 14-летняя Лилия Такмакова ушла из дома еще 1 марта и с тех пор не выходила на связь. На поиски подняли волонтеров и полицию.

В МВД сообщили, что Лилия самостоятельно вернулась домой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, но другие подробности в полиции сообщать не стали.

Отметим, что тревогу подняла мама девочки – Лилия не вернулась домой с прогулки. Мать искала ее несколько часов, а когда не нашла – обратилась в полицию.