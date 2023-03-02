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НовостиОбщество2 марта 2023 15:52

В Красноярском крае начали закрывать ледовые переправы

Сегодня из-за резкого потепления закрылась первая, на реке Чулым
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заканчивается сезон ледовых переправ. Сегодня закрыли первую – через реку Чулым, по маршруту Шпагино 2 — Подкаменка.

Как сообщили в МЧС, переправу закрыли из-за резкого потепления: из-за повышения температуры начал быстро истончаться лед на реке, а непосредственно на переправе начали образовываться полыньи и промоины.

– Сейчас в Красноярском крае продолжают действовать 122 ледовые переправы, большая часть из них сосредоточена в Эвенкии. Ежедневно проводится мониторинг ледовой обстановки. В случае снижения прочности льда и несоответствия требований безопасности эксплуатация ледовых дорог незамедлительно прекращается, — добавили в ведомстве.