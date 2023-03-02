В Красноярске произошло первое в этом году ДТП с электросамокатом

Фото и видео: ЧП Красноярск

В Красноярске впервые в этом году зарегистрировали аварию с участием самокатчика. Его сбила машина на выезде со двора – владелец электросамоката неожиданно выехал на дорогу и водитель не успел затормозить.

ДТП произошло на улице Горького. 65-летний автомобилист выезжал со двора и проезжал мимо припаркованной «Газели». В этот момент из-за нее и вылетел на полной скорости самокатчик, который моментально оказался на капоте.

Судя по всему, молодой человек серьезно не пострадал, но травмировал ногу. Отметим, что в прошлом году электросамокаты стали настоящим бедствием в Красноярске и других городах, однако с 1 марта для них вступили в силу новые правила – теперь самокатчики могут ездить не быстрее 25 км/ч, а детям до 14 лет за «руль» вовсе нельзя.