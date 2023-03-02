В Канске ищут 14-летнюю девочку с татуировкой на руке в виде сердечек с иероглифами

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Канске ищут 14-летнюю Лилию Такмакову с татуировкой на руке в виде сердечек с иероглифами. Как сообщает отряд «Поиск пропавших детей – Красноярск», девочка вышла из дома в микрорайоне Северо-западный днем 1 марта. Больше суток о ней нет никакой информации.

Публикуем приметы пропавшей девочки:

На вид Лилии 16 лет, её рост около 165 см. Девочка среднего телосложения, волосы длиной ниже плеч окрашены в каштановый цвет, глаза светло-карие.

У подростка имеется татуировка на правой руке в виде сердец и иероглифов.

Лилия была одета в черный пуховик, черные ботинки, с собой у нее черная сумка через плечо.

Если вам что-либо известно о её местонахождении, либо какая-то другая информация, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(39161) 4-20-01 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ г. Канск, 8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (круглосуточно)