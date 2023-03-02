В Красноярске начался демонтаж главной городской ёлки на Татышеве

Фото: Руслан Рыбаков

В Красноярске 2 марта начали разбирать главную городскую ёлку, расположенную на острове Татышев. Как сообщают Gornovosti, фигуры и горки изо льда были демонтированы еще 28 февраля.

Фото: Руслан Рыбаков

Тем временем каток на острове еще не закрыли, но он пока не работает – кататься на нем нельзя из-за теплой погоды. Специалисты наблюдают за покрытием и, по возможности, восстанавливают лед.

Напомним, что ёлка на острове Татышев - самая большая ёлка в России. Ее величина 55 метров, практически один в один с Пизанской башней. Диаметр ее основания – 20 метров, украшение – гирлянда из 65 тысяч лампочек.