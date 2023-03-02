В Красноярске коронавирусом заболел еще 121 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 2 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 121 человек (сутки назад 116). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразились 431 687 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 73 пациента (в то время как день назад было 119 человек), а за все время – 419 176 красноярца. То есть, число выздоровевших вновь уменьшилось.

За сутки госпитализировано 24 человека, что на 57 меньше дня предыдущего, тогда в больницу попал 91 пациент. Также на сутки от COVID-19 никто не умер от ковида. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 277 человек.