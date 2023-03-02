Бизнесмен Олег Дерипаска предложил снизить число чиновников в два-три раза

Олег Дерипаска Фото: ИВАНОВА Диана

Олег Дерипаска, владелец En+ Group предложил сократить число чиновников и силовиков в несколько раз. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Красноярском экономическом форуме.

Бизнесмен считает, что сокращение числа чиновников в два-три раза приведет к оптимизации системы управления, ведь «легкий» стресс» всегда помогает стать лучше. Уменьшения количества управленцев приведет к тому, что появится возможность привлечь новые кадры.

По мнению Дерипаски, нынешнее количество чиновников и силовиков – это обуза для экономики, которая сейчас под многими санкциями.

- Слишком много госаппарата и госкапитализма, нам нужно больше свободы и конкуренции, - подытожил бизнесмен.