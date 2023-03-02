В Красноярске врачи спасли женщину, удалив редкую опухоль матки через разрез в 1 сантиметр

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские врачи их МКБ №4 спасли жизнь пациентке, удалив крупную, редкую опухоль матки через крошечный разрез в 1 сантиметр. Как рассказали в минздраве, размеры образования были 18*17*18 сантиметров.

У 63-летней женщины ничего не болело, она просто пришла на плановое УЗИ в поликлинику. Диагност, заметив гигантскую опухоль, сразу же отправила красноярку на МРТ. Оказалось, что у женщины развивалась миома матки. Пациентке назначили операцию.

Во время хирургического вмешательства выяснилось, что миома была редкой – у нее была специфическая локализация, которая встречается примерно в 4-8% случаях от всех видов миом. Опухоль исходила из правой крестцово-маточной связки (еще ее называют интралигаментарной миомой матки) и занимала весь малый таз.

Операционная бригада справилась за один час с минимальной кровопотерей: благодаря своему профессионализму и современному оборудованию удалить миому удалось через разрез в 1 см (образование измельчили морцеллятором). Через два часа пациентка уже была в сознании и переведена в обычную палату, она могла самостоятельно передвигаться по стационару. А на третьи сутки её выписали.