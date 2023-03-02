Кондуктор объяснила ситуацию с травлей девочки, которая не уступила место в автобусе в Красноярске

Фото: скриншот видео Дептранс Красноярска

В департаменте транспорта Красноярска проверили записи с камер в автобусе, где между школьницей и пассажирами, а также кондуктором произошел конфликт. Свою версию произошедшего рассказала кондуктор.

Женщина объяснила, что на ребенка она не кричала, и пока места были, вообще не обращала на нее внимания.

- Девочка лет 13, села где-то в районе Ветлужанки на место для инвалидов. Я промолчала, пока народа не было. А когда места все были заняты, напротив нее встала бабушка с палочкой. Тогда я попросила ее уступить место. Она сказала «Нет!» и наклонилась, закрылась вся, - рассказала кондуктор Татьяна Кондратьева.

После этого в разговор вступили пассажиры. При этом кондуктор подтвердила, что сказала девочке не грубить, а чуть позже попросила пересесть на освободившееся место в другой части автобуса.

Тогда за школьницу вступилась одна из женщин. Она даже попыталась пересадить ребенка на соседнее с собой место, но девочка отказалась.

Видео подтверждает рассказанное Татьяной Кондратьевой, а также то, что ребенка никто не высаживал из автобуса. Девочка доехала до своей остановки и вышла.

С кондуктором для профилактики провели инструктаж о культуре общения с пассажирами.

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