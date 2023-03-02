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В Красноярске арестовали начальника одного из отделений полиции в структуре экономической безопасности по подозрению в растрате и взятке. Как сообщили в СК, заведено уголовное дело по статьям: растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере и получение взятки в крупном размере.

По версии следствия, в сентябре 2019 года подозреваемый, состоя в должности оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское», в рамках проводимой процессуальной проверки на предмет оборота контрафактной продукции, находясь в одном из отделов ТК «Восточный» города Красноярска, в ходе осмотра места происшествия изъял у индивидуального предпринимателя парфюмерную и косметическую продукцию известных брендов в количестве 8686 штук общей стоимостью 1 миллион рублей. Впоследствии по результатам проверки подозреваемый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, полицейский с 20 сентября 2019 по 27 февраля 2023 похитил изъятую во время следственных действий парфюмерную и косметическую продукцию известных брендов. 8686 продуктов на сумму 1 миллион рублей. А после проверки отказал в заведении уголовного дела, а похищенным распорядился по своему усмотрению.

Также с января 2018 по декабрь 2022 года, сотрудник МВД получил от индивидуального предпринимателя взятку 450 000 рублей и спортивных товаров на 60 тысяч за то, что правоохранитель незаконно отказал в заведении уголовного дела, не провел проверки по фактам продажи контрафакта.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, расследование продолжается.