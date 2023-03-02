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НовостиОбщество2 марта 2023 6:38

Красноярская епархия ответила на недовольство горожан по поводу строительства храма на Стрелке

Священник Николай Ши-Кэ-Мин напомнил о «шашлычке», закрывающей вид на Енисей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Николай Ши-Кэ-Мин с проектом храма фото: соцсети

Николай Ши-Кэ-Мин с проектом храма фото: соцсети

Красноярская епархия ответила на недовольство горожан по поводу строительства храма на Стрелке. На своей странице в соцсетях священник Николай Ши-Кэ-Мин рассказал, что в городских храмах по воскресеньям не протолкнуться, а из-за всех желающих посетить службу, священникам приходится служить две Божественные Литургии - чтобы развести число людей и людям стало комфортнее молиться.

Он отметил, что сама столица края началась с храма. В прошлом, по словам Ши-Кэ-Мина, казаки высадились на берег Енисея, возвели стены острога, построили жилье и храм. На Стрелке также всегда стояла церковь – сначала Преображенская, затем Воскресенский собор. И это все на месте нынешнего БКЗ. Поэтому место было выбрано отнюдь не случайно, с учетом мнения архитекторов.

Проект строительства храма одобрил архитектор Арэг Саркисович Демирханов, работавший над застройкой и благоустройством Стрелки. Он рекомендовал привлечь к работе над церковью градостроителя Александра Банникова. Церковь будет размещена таким образом, чтобы сохранить существующую пешеходную сеть. Появится дополнительное благоустройство и общественные пространства.

Меньше мест для прогулок, по уверениям священника, не станет. Ведь церковь займет всего 200 кв.м., когда общая площадь Стрелки – 50 000 кв.м. Вид на Енисей, в отличии от «шашлычки» напротив храма, церковь не закроет. И видом своим, в отличии от этого же павильона, общую картину портить не будет. Дерево вполне неплохо впишется в любую концепцию.