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НовостиОбщество2 марта 2023 6:29

В Красноярском крае вместо устаревших Ан-24 закупят 20 турбовинтовых самолетов

Поставки начнутся в 2026 году
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: правительство Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

20 новых турбовинтовых региональных самолетов «Ладога» поставят в Красноярский край с 2026 по 2030 годы. Они заменят устаревшие Ан-24, сообщает правительство региона.

Соглашение было подписано между «КрасАвиа» и АО «Уральский завод гражданской авиации». Авиакомпания сначала опробует самолеты в реальных географических и климатических условиях Сибири и Арктической зоны.

Красноярский край станет первым, где испытают новые самолеты российской разработки. Основные условия сделки определят во время подписания договора в 2024 году.