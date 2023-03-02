В Красноярском крае вместо устаревших Ан-24 закупят 20 турбовинтовых самолетов

Фото: правительство Красноярского края

20 новых турбовинтовых региональных самолетов «Ладога» поставят в Красноярский край с 2026 по 2030 годы. Они заменят устаревшие Ан-24, сообщает правительство региона.

Соглашение было подписано между «КрасАвиа» и АО «Уральский завод гражданской авиации». Авиакомпания сначала опробует самолеты в реальных географических и климатических условиях Сибири и Арктической зоны.

Красноярский край станет первым, где испытают новые самолеты российской разработки. Основные условия сделки определят во время подписания договора в 2024 году.