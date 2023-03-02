Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 5:21

Почти 300 килограммов опасного мяса сняли с реализации в 2022 году в Красноярском крае

Чаще всего в мясной продукции было нарушено содержание антибиотиков
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году управление Роспотребназдора Красноярского края исследовало 1 149 проб мясной продукции. Проверялись санитарно-химические, микробиологические, физико-химические, паразитологические, радиологические показатели, а также содержание в мясе антибиотиков и ГМО.

В отобранных пробах 4% не прошли требования по микробиологическим показателям, 12% - по содержанию антибиотиков, а 6,5% не отвечали физико-химическим показателям.

С прилавков магазинов пришлось снять 26 партий различной мясной продукции общим весом 287 килограммов.