Почти 300 килограммов опасного мяса сняли с реализации в 2022 году в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году управление Роспотребназдора Красноярского края исследовало 1 149 проб мясной продукции. Проверялись санитарно-химические, микробиологические, физико-химические, паразитологические, радиологические показатели, а также содержание в мясе антибиотиков и ГМО.

В отобранных пробах 4% не прошли требования по микробиологическим показателям, 12% - по содержанию антибиотиков, а 6,5% не отвечали физико-химическим показателям.

С прилавков магазинов пришлось снять 26 партий различной мясной продукции общим весом 287 килограммов.