В Красноярске двое мужчин в масках и с пистолетом похитили девушку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске двое мужчин похитили девушку. В полицию о произошедшем заявил случайный свидетель, сообщает ГУ МВД по региону.

Красноярец рассказал, что на Ульяновском увидел, как двое в масках с битом и пистолетом насильно усадили в машину девушку и скрылись с места.

Полиция немедленно объявила план «Перехват». По ориентировке «Форд фокус» обнаружил один из экипажей ДПС. Автомобиль остановили. В его салоне, действительно, находились двое мужчин и девушка. Кроме того, там также лежали пневматический пистолет, перемотанная изолентой палка и патрон.

При задержании у одного из мужчин нашли поддельное удостоверение сотрудника ОВД.

Похитителями оказались жителями Красноярска 2000 и 1994 года рождения. На них заведено уголовное дело.

Что стало причиной похищения, пока не сообщается.