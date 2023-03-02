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НовостиПроисшествия2 марта 2023 4:36

В Красноярске сбили первого самокатчика в 2023 году

В обстоятельствах разбираются госавтоинспекторы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске сбили первого самокатчика в 2023 году. Фото: скриншот ЧП Красноярск

В Красноярске сбили первого самокатчика в 2023 году. Фото: скриншот ЧП Красноярск

28 февраля в Красноярске сбили первого в году самокатчика. Дорожные полицейские выясняют обстоятельства.

Все случилось в центре Красноярска – на улице Горького. 65-летний водитель при выезде со двора на перекрестке наехал на электросамокатчика.

Молодой человек пострадал. После столкновения он поднялся, и прихрамывая отошел от дороги. Ему вышел помочь водитель, совершивший наезд.

Сейчас дорожные полицейские выясняют, кто более виноват в инциденте.