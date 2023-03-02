В Красноярске водитель ассенизиторской машины незаконно сливал отходы в канализацию

Фото: Минэкологии Красноярского края

На улице Курейская в Красноярске прошел рейд инспекторов Минэкологии края совместно с КрасКомом и полицией. На месте работала и передвижная эколаборатория, сообщает министерство экологии региона.

Во время рейда был задержан водитель «КАМАЗа». Мужчина сливал жидкие отходы в канализационный люк. Никаких разрешительных документов на это у него не было.

За экологическое нарушение мужчина заплатит штраф до 50 тысяч рублей. Если его задержат еще раз – конфискуют автомобиль в пользу государства.

Помимо подобных рейдов, нарушителей выявляют с помощью камер. К ответственности таким образом удалось привлечь 12 перевозчиков.