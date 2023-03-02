В Тыве пьяный водитель решил дать взятку бараном инспекторам ДПС

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Республике Тыва 41-летний водитель города Чадан решил дать взятку инспекторам ДПС, которые его остановили. Это третий факт попытки дачи взятки полицейским при исполнении с начала 2023 года, сообщает управление госавтоинспекции МВД по региону.

Когда у мужчины проверяли документы, инспекторы обратили внимание на исходивший от него сильный запах алкоголя. Пройти тест на алкотестере на месте водитель отказался, но согласился пройти медосвидетельствование в медицинском учреждении. Пока они ехали в больницу, мужчина решил попробовать избежать ответственности.

- Давайте все-таки договоримся. Я бы хотел проставиться.

- Как вы хотите проставиться?

- Я забью барана и приготовлю его вам.

После этого мужчину предупредили об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Попытку пресекли и задокументировали.

Машину у водителя забрали и поместили на штрафстоянку.