В Красноярске пропал 24-летний парень с татуировкой на шее в виде птицы

Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

В Красноярске к поискам пропавшего 24-летнего Артёма Денисенко подключились волонтеры. Ориентировка опубликована в группе «Поиск пропавших детей-Красноярск».

Как сообщают поисковики, Артёма последний раз видели 25 февраля на Бульваре Солнечном. Он вышел из дома №11 и с тех пор о нем ничего неизвестно.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕГО:

Артём ростом около 170-175 см, глаза серо-голубые, волосы короткие светлые.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: татуировка на шее слева в виде птицы, на левой руке шрамы от порезов, парень картавит.

БЫЛ ОДЕТ: предположительно в тёмно-синий короткий пуховик, джинсы, темно-синие кроссовки.

Если кому-либо что-то известно о пропавшем и его местонахождении, просьба обратиться по телефонам: 8(391) 225-44-55 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП № 9, 8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (круглосуточно).