Из-за неприязни к директору работник решил поджечь мебельный склад в Красноярске

Фото: скриншот видео ГУ МВД по региону

В Красноярске разнорабочий мебельного склада решил поджечь свое рабочее место. Дымящуюся коробку вовремя обнаружили, сообщает ГУ МВД России по региону.

Мужчина объяснил, что так он решил выразить свою неприязнь к директору.

- Все думал, какую бы сделать небольшую пакость, чтобы было ему неприятно.

Чтобы уничтожить имущество руководителя, он по инструкции из интернета собрал из подручных средств воспламеняющее устройство. Его он принес на работу, в помещение мебельного склада на проспекте имени газеты Красноярский рабочий, спрятал и привел в действие.

Коробку, из которой идет дым, вовремя обнаружили и вызвали полицию. Неудачливого поджигателя быстро нашли. Если бы его "небольшая пакость" удалась, могло бы сгореть имущества на 55 миллионов рублей.

На рабочего заведено уголовное дело.