Школьники Красноярского края участвуют в профориентационном проекте

Старшеклассники из Пировской средней школы на экскурсии. Фото предоставлено компанией

В Красноярском крае продолжается реализация инновационного профориентационного проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель». Проект организован Красноярским краевым центром профориентации и развития квалификаций. Уже несколько лет в нем принимают участие крупные производственные предприятия и образовательные организации региона. Задача проекта – создать условия для профессионального самоопределения детей, познакомить их с возможностями дальнейшей профессиональной самореализации.

Так, недавно, старшеклассникам из Пировской средней школы удалось побывать на заводе «Красноярский цемент». Ученикам десятых и одиннадцатых классов показали фильм о холдинге «Сибирский цемент», рассказали об основных подразделениях цементного завода, о преимуществах работы на предприятии. Ребята своими глазами увидели, как производят цемент, посмотрели, как организован рабочий процесс. Сотрудники завода продемонстрировали им 130-метровую дымовую трубу и строящийся новый цех «Помол». Ребята также смогли понаблюдать за работой вращающихся печей обжига, упаковочной машины в цехе готовой продукции.

По словам сопровождавшего группу преподавателя Пировской средней школы Екатерины Ларионовой, такие экскурсии очень полезны для детей.

- Всегда лучше всего увидеть своими глазами производство, никакие рассказы с этим не сравнятся. Ребята раньше не догадывались, насколько масштабно производство цемента, - говорит Екатерина Ларионова. - Вид крупного, мощного предприятия, со множеством производственных цехов и командой профессионалов, произвел на них впечатление.

Управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев отметил, что завод давно сотрудничает со многими средними учебными заведениями и проводит профориентационные мероприятия.

- Наша задача – уже со школьной скамьи заинтересовать ребят, рассказать о плюсах работы на производстве, социальных гарантиях и возможностях профессионального роста, - сказал Дмитрий Киреев.