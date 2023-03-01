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НовостиОбщество1 марта 2023 11:40

Школьники Красноярского края участвуют в профориентационном проекте

Ребята ездят на экскурсии на крупные производственные предприятия региона
Полина КУЗНЕЦОВА
Старшеклассники из Пировской средней школы на экскурсии. Фото предоставлено компанией

Старшеклассники из Пировской средней школы на экскурсии. Фото предоставлено компанией

В Красноярском крае продолжается реализация инновационного профориентационного проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель». Проект организован Красноярским краевым центром профориентации и развития квалификаций. Уже несколько лет в нем принимают участие крупные производственные предприятия и образовательные организации региона. Задача проекта – создать условия для профессионального самоопределения детей, познакомить их с возможностями дальнейшей профессиональной самореализации.

Так, недавно, старшеклассникам из Пировской средней школы удалось побывать на заводе «Красноярский цемент». Ученикам десятых и одиннадцатых классов показали фильм о холдинге «Сибирский цемент», рассказали об основных подразделениях цементного завода, о преимуществах работы на предприятии. Ребята своими глазами увидели, как производят цемент, посмотрели, как организован рабочий процесс. Сотрудники завода продемонстрировали им 130-метровую дымовую трубу и строящийся новый цех «Помол». Ребята также смогли понаблюдать за работой вращающихся печей обжига, упаковочной машины в цехе готовой продукции.

По словам сопровождавшего группу преподавателя Пировской средней школы Екатерины Ларионовой, такие экскурсии очень полезны для детей.

- Всегда лучше всего увидеть своими глазами производство, никакие рассказы с этим не сравнятся. Ребята раньше не догадывались, насколько масштабно производство цемента, - говорит Екатерина Ларионова. - Вид крупного, мощного предприятия, со множеством производственных цехов и командой профессионалов, произвел на них впечатление.

Управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев отметил, что завод давно сотрудничает со многими средними учебными заведениями и проводит профориентационные мероприятия.

- Наша задача – уже со школьной скамьи заинтересовать ребят, рассказать о плюсах работы на производстве, социальных гарантиях и возможностях профессионального роста, - сказал Дмитрий Киреев.