В Красноярске изменилась схема движения автобусов №№7 и 81 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 11 марта изменится схема движения автобусных маршрутов №№7 и 81. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, 81-й автобус вместо улицы Аэровокзальной будет ездить по Шахтеров с заездом на улицы Мужества и Гагарина. Это позволит жителям старой Покровки без пересадок добираться до новой полклиники на Мартынова. А конечную остановку продлят с ЖД-вокзала до ЖД-больницы.

Новая схема маршрута №81. Фото: мэрия Красноярска

На маршруте №7 также будет продлена конечная остановка – вместо ст. Красноярск-Северный ею станет «Агротерминал». Благодаря этому изменению красноярцы смогут в беспересадочном режиме добираться на работу на улице Полигонная.