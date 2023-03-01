В Красноярске коронавирусом заболели еще 116 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 1 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 116 человек (сутки назад 105). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразились 431 566 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 119 пациентов (в то время как день назад было 276 человек), а за все время – 419 103 красноярца. То есть, число выздоровевших резко уменьшилось.

За сутки госпитализирован 91 человек, что на 53 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали лишь 38 пациентов. Также на сутки от COVID-19 никто не умер от ковида. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 277 человек.