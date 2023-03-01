В Красноярске 1 марта открылся магазин «Золотое яблоко» Фото: Мария ЛЕНЦ

1 марта в Красноярске открывается магазин косметики «Золотое яблоко». Это первая торговая точка сети в городе.

Так, прошло техническое открытие магазина. Полноценное – с программой будет позднее. Торговая точка займет территорию в ТРЦ «Планета», на которой ранее находился магазин «Adidas». Площадь торгового зала составит около 885 квадратных метров.

Напомним, что на выходных в «Планете» после ремонта вновь открылся другой магазин косметики и парфюмерии – «Рив Гош».