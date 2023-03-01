Три четверти пользователей банковских услуг общаются с банком дистанционно

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Жители Красноярского края и Хакасии все активнее используют дистанционные банковские сервисы. Чаще всего они совершают платежи и переводы, открывают сберегательные продукты и оформляют потребительские кредиты.

Например, по данным аналитики, в конце 2022 года в ВТБ Онлайн проводили повседневные операции уже 75% клиентов банка в Красноярском крае и Республике Хакасия. Число пользователей мобильного приложения и интернет-банка в этих регионах превысило 216 тысяч человек.

По итогам прошлого года пользователи разместили через приложение банка 75% вкладов и накопительных счетов и оформили более четверти потребительских кредитов. Кроме того, выросло количество оформленных онлайн-справок и выписок, заявок на материнский капитал и налоговый вычет.

«Сервисы дистанционного оформления продуктов и услуг прочно вошли в повседневною практику жителей Красноярского края и Республики Хакасия. Несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в прошлом году, дистанционные каналы обслуживания продолжают работу и развиваются. В наших офисах всегда можно получить консультацию по установке или работе интернет-банка или мобильного приложения для того, чтобы в будущем выбирать формат общения с банком в зависимости от потребности», - прокомментировала управляющий ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия Наталья Табаринцева.