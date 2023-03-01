В селах семи районов Красноярского края модернизировали сети сотовой связи

В селах семи районов Красноярского края запущены базовые станции 4G. Качество телеком-инфраструктуры улучшили в Богучанском, Партизанском, Шарыповском, Ермаковском, Емельяновском, Сухобузимском и Курагинском районах. МегаФон расширил покрытие, увеличил емкости сети LTE и повысил скорость мобильного интернета для более чем 20 тысяч жителей.

Так, качественная связь стала доступна в Нижнем Суэтуке, Тюхтете, Сухобузимском, Арейском, Холмогорском, Партизанском и Богучанах.

Теперь даже в небольших отдаленных поселениях люди могут смотреть фильмы на мобильных устройствах в HD-качестве без задержек, общаться в мессенджерах и социальных сетях, дистанционно работать или проходить обучение, совершать покупки на маркетплейсах и пользоваться мобильным банкингом. Оборудование на базовых станциях позволяет контролировать нагрузку и равномерно распределять трафик. Отметим, что модернизация дала возможность абонентам пользоваться не только стандартными голосовыми вызовами в сети 2G, но и «цифровыми» звонками с использованием технологии VoLTE. Кстати, по данным компании, большинство сельчан использует для коммуникации смартфоны, предпочитая различные моделями гаджетов Xiaomi Redmi, 9A Samsung Galaxy A12, Huawei Honor 10 Lite и Apple iPhone 11.

По оценке директора МегаФона в Красноярском крае Андрея Кима, модернизация локальной сети повышает уровень цифровизации региона в целом, уравнивает цифровые возможности мегаполиса и села, усиливает комфорт в решении бытовых вопросов наших абонентов. Также отметил важность запуска базовых станций именно в малых населенных пунктах.