Из-за долга за коммуналку жители Красноярска едва не лишились машин BMW и Lexus

Фото: ГУФССП России по региону

В Красноярске судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД. Они арестовали 14 машин на общую сумму около 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Неплательщиков искали с помощью камер видеофиксации. Мера оказалась действенной – за рейд было проверено 19 водителей, которые в общей сложности накопили более полумиллиона долга. Пятеро из них оплатили задолженность на месте.

Например, не захотели лишаться своих машин владельцы BMW и Lexus, которые накопили по 26 и 25 тысяч рублей коммунального долга. А вот водитель SsangYong Actyon права управления своим автомобилем лишился. Ему необходимо оплатить 40 тысяч рублей, иначе в счет погашения машину продадут.