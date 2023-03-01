В Красноярск в преддверии 8 марта завезли почти 30 тысяч орхидей

Фото: управление Россельхознадзора по региону

В преддверии Международного женского дня в Красноярск из Таиланда прибыла партия орхидей. Всего завезено 29 085 цветов, сообщает управление Россельхознадзора по региону.

Специалисты встретили цветы в аэропорту и взяли срезы орхидей для проведения лабораторных исследований. Вредителей и болезней обнаружено не было, так что экзотические цветы отправятся в магазины.

Напомним, специально к праздникам в теплицах города высадили около 200 тысяч луковиц тюльпанов. Основная часть их распустится к 8 марта.