В Канске полицейские забрали троих детей у отца за жестокие методы воспитания Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске полицейские изъяли у отца-уголовника детей 13, 14 и 15 лет. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

46-летний житель Канска освободился из тюрьмы неделю назад. На воле его ждала женщина, две дочери 14 и 15 лет, а также 13-летний сын. В день своего возвращения мужчина до ночи пил, устраивал скандалы сожительнице, которая занималась воспитанием детей, так как родная мать умерла в 2016 году. Досталось и самим подросткам – он обвинил их в неуважении к отцу и обматерил.

Затем он решил заняться воспитанием отпрысков. Для начала мужчина провел организованный подъем утром. Однако сын воспротивился, за что был избит. Тогда сожительница написала на жителя Канска заявление в полицию и отказ от воспитания детей.

После этого полицейские забрали детей у деспотичного папаши. Сейчас они находятся в центре социальной помощи. Мужчина же никакого сожаления не проявил. С подростками работают психологи и воспитатели.