На Шевченко в Красноярске до конца года достроят две многоэтажки

Фото: Минстрой Красноярского края

На улице Шевченко в Красноярске до конца 2023 года должны достроить два многоэтажных дома. Стройку завершат под наблюдением Фонда защиты прав участников долевого строительства, сообщает краевой Минстрой.

Фонд взял дом под контроль после банкротства застройщика.

Сейчас в одном из домов делают перекрытия и возводят стены 12-го этажа, во втором дома приступили к строительству 19-го этажа из 25-ти.

Также рабочие прокладывают канализацию, вентиляцию, вставляют окна и утепляют фасад. Работы должны завершиться в этом году.

Напомним, в Красноярске ищут подрядчика для завершения строительства дома по Баумана, 6. Начальная цена контракта составляет почти 186 миллионов рублей.