Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость1 марта 2023 6:37

Жильцы дома в центре Красноярска переплатили за отопление почти 1,5 миллиона рублей

Платили за соседнее нежилое здание
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жильцы дома в центре Красноярска переплатили за отопление почти 1,5 миллиона рублей

Жильцы дома в центре Красноярска переплатили за отопление почти 1,5 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске жильцы дома на Ленина, 52 переплатили за отопление почти 1,5 миллиона рублей за 2 года. Об этом сообщает краевой Стройнадзор.

В ведомство жители обратились, когда устали от завышенных цифр в платежках. Оказалось, что с января 2021 года ресурсники производили начисление платы не только за свой дом, но и за соседнее нежилое здание.

В общей сложности за 2 года жильцы переплатили 1 миллион 448 тысяч рублей. Стройнадзор вынес организации предостережение, жильца же вернули сумму переплаты.