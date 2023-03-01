Жильцы дома в центре Красноярска переплатили за отопление почти 1,5 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске жильцы дома на Ленина, 52 переплатили за отопление почти 1,5 миллиона рублей за 2 года. Об этом сообщает краевой Стройнадзор.

В ведомство жители обратились, когда устали от завышенных цифр в платежках. Оказалось, что с января 2021 года ресурсники производили начисление платы не только за свой дом, но и за соседнее нежилое здание.

В общей сложности за 2 года жильцы переплатили 1 миллион 448 тысяч рублей. Стройнадзор вынес организации предостережение, жильца же вернули сумму переплаты.