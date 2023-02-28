Красноярский Горсовет утвердил Правила землепользования и застройки

Фото: пресс-службы администрации Красноярска

Депутаты на сессии городского Совета утвердили проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Красноярска (ПЗЗ). Генплан и ПЗЗ – два глобальных документа территориального планирования и градостроительного зонирования, определяющие развитие города на ближайшие 20 лет. Напомним, в Генплан был утвержден на сессии Горсовета в конце августа прошлого года. Теперь в соответствие с Генпланом приведены ПЗЗ.

Правила землепользования и застройки включают в себя карту градостроительного зонирования, на которой установлены границы территориальных зон: жилых, производственных, специального назначения, инженерных инфраструктур.

Для каждой зоны установлены регламенты: каким образом ее использовать, какими объектами застраивать. Приводятся предельные параметры для возводимых объектов: отступ от границ земельного участка, предельная площадь его застройки, предельная высота объектов. Все эти данные в совокупности дают землепользователям и потенциальным инвесторам исчерпывающую информацию о возможностях использования того или иного земельного участка.

Кроме того, Правила определяют перспективное развитие территорий, занятых промышленными предприятиями, часть из которых уже не действует: Судоверфь, Нефтебаза, котельные, планируемые к закрытию. Пересмотрены в документе и площадки под комплексное развитие территорий (КРТ). Откорректированные Правила приведены в соответствие с современным законодательством и отвечают потребностям города-миллионника.

Процесс согласования и утверждения ПЗЗ многоступенчатый: сначала проект внесения изменений в ПЗЗ разработал проектировщик, его проверило управление архитектуры, затем по проекту проходили публичные слушания. В ноябре 2022 года на слушаниях от красноярцев поступило более 1600 предложений. Все они были рассмотрены комиссией, и те, которые не противоречат законодательству и принципам развития города, были направлены проектировщику для учета.

«Этот документ ждали не только застройщики, а в первую очередь обычные горожане. В период подготовки проекта было выявлено около 22 тысяч пересечений территориальных зон в границах земельных участков, и это мешало использовать участки по назначению. Теперь все пересечения устранены. В общей сложности при подготовке ПЗЗ было проанализировано порядка 75 тысяч земельных участков», – рассказывает руководитель управления архитектуры – главный архитектор города Юлия Соловарова.