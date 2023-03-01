В Красноярске из-за сигнала тревоги эвакуировали посетителей КЭФ

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1 марта в Красноярске из-за сигнала тревоги эвакуировали участников КЭФ. Об этом сообщают посетители форума.

Очевидцы сообщили, что в здании СФУ была объявлена чрезвычайная ситуация. Всех участников экономического форума попросили выйти на улицу, однако через несколько минут людям разрешили вернуться. Кроме того, с перебоями работает сайт Красноярского экономического форума.

Добавим, что 1 марта в Красноярске должны были пройти испытания системы оповещения. Однако ее перенесли на неопределенный срок из-за хакерских атак днем ранее.

Напомним, что Красноярский экономический форум проходит в СФУ. Он завершится 3 марта.