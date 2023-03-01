Красноярским школьникам расскажут об ответственности за нарушение порядка

В Красноярске школьники устроили массовую сходку. Фото: скриншот видео тг-канал "ЧП Красноярск"

В школах Красноярска пройдут классные часы, где ученикам с 7 по 11 класс расскажут о небезопасности и ответственности за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает администрация города.

Провести такие занятия было решено после массовых сходок сторонников ЧВК «Рёдан» - молодежной субкультуры.

В Красноярске любители аниме «Хантер х Хантер», откуда и взяло начало движение, общественный порядок пока не нарушали, противоправного поведения подростков также выявлено не было. Однако школьников решили заранее предупредить о возможной ответственности. Им может грозить от постановки на учет до уголовной ответственности.

Фотографии тех детей, которые пришли на встречу в Красноярске, есть у администрации школ. Их сделали как сами участники этих сходок, так и очевидцы. С ними и их родителями дополнительно проведут беседы.

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