В Красноярске руководство КНЦ СО РАН провело встречу с сотрудниками по вопросу о дендрарии. Фото: скриншот с видео заседания/t.me/zaitsev24

В Красноярске руководство КНЦ СО РАН обсудило ситуацию вокруг дендрария со своими сотрудниками. Об этом сообщает депутата краевого парламента Илья Зайцев.

По словам работников института, им объясняли, что снятие статуса ООПТ с участка никак не повлияет на сохранность дендрария. Якобы при отмене природоохранного статуса, ничего не изменится. Но тут же им сказали, что гарантий никаких нет, так как часть дендрария уже передана жилищному кооперативу для застройки.

В итоге сотрудники института леса высказались против снятия статуса ООПТ. Ученые предложили руководству в новом иске заявить об изменении границ ООПТ и сохранить их только на участке Дендрария, а не отменять статус.

Напомним, что КНЦ СО РАН подало иск на минэкологии с требованием снять природоохранный статус дендрария Академгородке для дальнейшей застройки территории. Жители района высказались против уничтожения уникальной коллекции редких растений. Заседание пройдет 21 марта.