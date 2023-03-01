В Красноярском крае пьяный 19-летний парень угнал машину

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Богучанском районе полицейские задержали 19-летнего парня, который угнал машину у своего знакомого после застолья. Молодого человека отправили под стражу, сообщает ГУ МВД по региону.

После того, как в отделение поступило заявление, машину заметили на ледовой переправе Богучаны-Гремучий. На требование остановиться водитель не отреагировал. Впрочем, далеко уехать у него не вышло – узкую дорогу перегородил встречный автомобиль.

Молодой человек, как оказалось, накануне выпивал со своим знакомым. После этого он взял чужие ключи и уехал. На момент задержания содержание алкоголя в крови составляло 0,79 мг/л.

Оказалось, эта далеко не первое правонарушение 19-летнего водителя. За нетрезвое вождение он привлекался неоднократно и в декабре уже получил 11 суток административного ареста. Угон в списке тоже был. С учетом этого заведены уголовные дела, молодой человек заключен под стражу.