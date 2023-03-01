В Ачинске простились с погибшим в СВО офицером Александром Богатовым

Александр Богатов. Фото: телеканал "Оса"

В Ачинске Красноярского края простились с погибшим в спецоперации Александром Богатовым. Об этом сообщает телеканал «ОСА».

Александр окончил ачинскую школу №17, затем учился в Ачинском военно-авиационное техническое училище. До спецоперации участвовал в чеченской кампании, был офицером запаса.

По словам учительницы ачинца, на СВО Богатов отправился добровольно, ничего не сказав даже матери. По сообщению депутата горсовета Ачинска Дмитрия Куликова, Богатов погиб в декабре. Похоронили солдата 20 января.