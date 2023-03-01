В Красноярске назвали лучших учителей и воспитателей 2023 года

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске подвели итоги конкурса профмастерства среди педагогов и воспитателей. Всего в нем приняли участие 285 человек. Из них 83 педагога соревновались в «Конкурсе специалистов сопровождения образовательного процесса», 123 – в конкурсе «Воспитатель года 2023» и 79 – в конкурсе «Учитель года 2023», сообщает администрация города.

Испытания длились два месяца. За это время конкурсанты на практике показывали свой опыт и технологии и презентовали уникальные педагогические проекты, которые направлены на развитие детей.

В итоге лучшей среди учителей стала Валерия Марачковская, преподаватель математики гимназии №16. Среди воспитателей первое место заняла Татьяна Егорова из детского сада №11. Им вручили премию по 300 тысяч рублей.

«Лучшим педагогом-психологом» стала Анна Верещагина из лицея №1, а «Лучшим учителем-дефектологом» назвали Екатерину Гурову из детского сада №322. Их наградили премией в 150 тысяч рублей.